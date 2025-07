MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Montagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 557,80 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 557,80 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 559,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 550,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 75.678 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 594,60 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 428,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,12 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 01.05.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,35 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 24.07.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,96 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: Über diese Dividende können sich MasterCard-Aktionäre freuen