MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Donnerstagnachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 564,40 USD.

Die MasterCard-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 564,40 USD abwärts. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 562,28 USD. Bei 565,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 61.048 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 594,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 5,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 428,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7,25 Mrd. USD gegenüber 6,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 15,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

