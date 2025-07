MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 551,81 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 551,81 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 549,70 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 553,11 USD. Bisher wurden heute 51.948 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 594,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 7,75 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 428,86 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Mit Abgaben von 22,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Am 01.05.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,22 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte MasterCard die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,96 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

