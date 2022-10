MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Donnerstagnachmittag ein

Der MasterCard-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 314,90 EUR. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 309,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.519 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 360,80 EUR erreichte der Titel am 28.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 270,20 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,54 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 28.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.497,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.528,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 31.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von MasterCard.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

