MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 556,61 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 556,61 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 556,48 USD. Bei 559,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 49.363 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 594,60 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 01.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,59 USD, nach 3,22 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,08 Prozent auf 7,25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 24.07.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,95 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

