MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei MasterCard am Nachmittag zu

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 565,78 USD.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:51 Uhr 0,4 Prozent. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 566,70 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 564,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 46.681 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 594,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 5,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 429,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Am 01.05.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 7,25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MasterCard.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,99 USD je MasterCard-Aktie.

