MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 558,42 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 558,42 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 557,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 562,78 USD. Zuletzt wechselten 90.731 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 576,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 3,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.07.2024 auf bis zu 428,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,20 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,37 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

