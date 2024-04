Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Quartalsergebnis

Matador Secondary Private Equity AG mit hervorragenden Start ins GJ 2024 - Gewinnziele bestätigt



22.04.2024 / 07:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



Q1 2024 Reporting

Matador Secondary Private Equity AG nach ruhigem Geschäftsjahr 2023 mit hervorragenden Start ins GJ 2024

Portfolio im Q1 2024 Cash Flow positiv: Vor allem der robuste M&A Markt in den USA sorgt für viele Exits und Rückflüsse

Gewinnziele für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Sarnen, 22. April 2024 – Die Investitionsstrategie der Matador mit ihrem Fokus auf Secondary Private Equity spielt ihre Stärken weiterhin voll aus und ist extrem robust. Nach einem ruhigen Geschäftsjahr 2023 nehmen vor allem die M&A Märkte in den USA wieder Fahrt auf und das Portfolio der Matador war im Q1 2024 Cash Flow positiv.

Aktuell lassen sich in unserem Portfolio weiter ansteigende Bewertungen und Rückflüsse verzeichnen. Der im letzten Jahr schwache USD gegenüber dem CHF hat ebenfalls wieder an Stärke gewonnen und die Performance positiv beeinflusst, so dass die Matador unterm Strich im Q1 ein Ergebnis von rund 3 Mio. CHF erzielen konnte: Dies lässt positiv in die Zukunft blicken, so dass wir unsere Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 5,5 – 8 Mio. CHF bestätigen.

Manager of the Year - WestView Capital Partners

WestView Capital Partners, eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf das Gesundheitswesen, Technologie, Handel und industrielle Dienstleistungen konzentriert, wurde als Manager of the Year 2023 ausgezeichnet. Matador ist dort zusammen mit RCP Advisors, dem mit Blick auf das Investitionsvolumen gesehen größten Private Equity Manager im Portfolio der Matador, investiert. WestView verkörpert das Beste, was man von einem Private Equity Manager erwarten kann: Ein sehr motiviertes Team, eine starke Unternehmenskultur, eine einzigartige und überzeugende Anlagestrategie und vor allem beständig hohe Anlagerenditen. Erfolgreiche Transaktionen in 2023 waren The Shelby Group, ALKU, ALPHA II oder auch Englisch Color Inc.

Nach dem guten Start in das neue Jahr und auf Grund der anhaltenden, positiven Entwicklungen im Portfolio der Matador, erwarten wir trotz der in vielen Bereichen herausfordernden, geopolitischen Lage ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024

Über die Gesellschaft

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert.

Matador Secondary Private Equity AG

office@matador-secondary-private-equity.com

Tel: +41(0) 41 6621062