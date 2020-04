Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aktien in diesem Artikel

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret hat am 01.04.2020 das Zahlenwerk zum am 31.01.2020 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 714,8 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 675,7 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,15 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,84 TRY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,83 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 2,90 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,75 TRY und einen Umsatz von 3,07 Milliarden TRY beziffert.

