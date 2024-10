McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von McDonalds zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 298,99 USD.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 298,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 300,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 299,12 USD. Bisher wurden via New York 177.070 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 317,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,13 Prozent. Am 10.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 243,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 18,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 6,23 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,67 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 319,25 USD.

Am 29.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,49 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 11,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

