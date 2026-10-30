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MDAX im Fokus

MDAX aktuell: MDAX fällt

MDAX aktuell: MDAX fällt

Der MDAX zeigt sich derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.46 EUR -0.03 EUR -2.15 %
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AUTO1
18.75 EUR 0.45 EUR 2.46 %
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Bechtle AG
33.70 EUR -1.78 EUR -5.02 %
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CTS Eventim
64.85 EUR 1.80 EUR 2.85 %
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DEUTZ AG
9.48 EUR -0.69 EUR -6.78 %
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Elmos Semiconductor
124.40 EUR -6.00 EUR -4.60 %
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Nemetschek SE
75.60 EUR 2.40 EUR 3.28 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.56 EUR 0.64 EUR 1.39 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.57 EUR 0.09 EUR 0.35 %
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PUMA SE
26.74 EUR 1.65 EUR 6.58 %
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Siltronic AG
57.85 EUR -2.25 EUR -3.74 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.45 EUR -2.15 EUR -4.01 %
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Talanx AG
126.40 EUR -0.60 EUR -0.47 %
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thyssenkrupp AG
12.07 EUR -0.46 EUR -3.67 %
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Indizes
MDAX
30,432.57 EUR -366.08 EUR -1.19 %
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Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,16 Prozent leichter bei 30.440,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,208 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 30.744,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30.798,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.395,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.766,28 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 30.842,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.216,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der MDAX mit 29.884,31 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,74 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 5,71 Prozent auf 26,65 EUR), CTS Eventim (+ 2,05 Prozent auf 64,85 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 74,90 EUR), AUTO1 (+ 1,64 Prozent auf 18,64 EUR) und Talanx (+ 1,10 Prozent auf 128,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-7,46 Prozent auf 58,30 EUR), DEUTZ (-6,89 Prozent auf 9,46 EUR), Bechtle (-6,23 Prozent auf 33,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,91 Prozent auf 51,75 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,69 Prozent auf 122,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PUMA SE-Aktie. 1.159.140 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,082 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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11:21 DEUTZ Buy Warburg Research
15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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