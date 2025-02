MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verdient

Lukrativer AUTO1-Einstieg?

Vor Jahren in AUTO1 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren AUTO1-Anteile an diesem Tag 3,84 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.602,134 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.708,30 EUR, da sich der Wert einer AUTO1-Aktie am 05.02.2025 auf 17,95 EUR belief. Die Steigerung von 10.000 EUR zu 46.708,30 EUR entspricht einer Performance von +367,08 Prozent.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich zuletzt auf 3,95 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Papiers auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net