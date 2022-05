Medigene Aktie News: Medigene am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Medigene 2,96 EUR

Die Aktie verlor um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 2,92 EUR. Die Medigene-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,87 EUR ab. Bei 2,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.617 Medigene-Aktien den Besitzer.

Bei 4,59 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.02.2022 (1,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.03.2022 legte Medigene die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor.

Medigene wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,345 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

