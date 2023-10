Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Medigene gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 1,71 EUR nach.

Das Papier von Medigene befand sich um 16:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,2 Prozent auf 1,71 EUR ab. Das Tagestief markierte die Medigene-Aktie bei 1,71 EUR. Bei 1,76 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 18.366 Medigene-Aktien den Besitzer.

Bei 2,46 EUR markierte der Titel am 25.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden. Am 13.11.2024 wird Medigene schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,770 EUR je Medigene-Aktie.

