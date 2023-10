Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag mit Kursabschlägen

Medigene Aktie News: Anleger schicken Medigene am Nachmittag ins Plus

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MorphoSys verloren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in EVOTEC SE angefallen

Heute im Fokus

TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300 000 in Betrieb. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.