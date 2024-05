Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Medigene

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 1,24 EUR.

Die Medigene-Aktie musste um 15:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 1,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Medigene-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,21 EUR aus. Bei 1,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.821 Medigene-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,74 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 121,17 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Medigene-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Am 26.03.2020 lud Medigene zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Medigene ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 3,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Medigene-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Medigene im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

