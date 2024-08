Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag mit Verlusten

Medigene im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Medigene. Der Medigene-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 1,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr ging es für die Medigene-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 1,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Medigene-Aktie bisher bei 1,09 EUR. Mit einem Wert von 1,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.088 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 2,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 149,32 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,98 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Medigene-Aktie derzeit noch 10,91 Prozent Luft nach unten.

Medigene ließ sich am 26.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Medigene hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Medigene 3,59 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Medigene wird am 14.11.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Medigene 2024 einen Verlust in Höhe von -0,380 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top