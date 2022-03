Wacker Neuson-Aktie profitiert: Wacker Neuson will Dividende steigern

Je Aktie sollen 90 Cent ausgeschüttet werden und damit 30 Cent mehr als für das vorangegangene Jahr, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Damit will der Vorstand mehr Geld in die Hand nehmen als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten im Schnitt erwartet hatten. Zukünftig will das Unternehmen seinen Anteilseignern 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie auszahlen. Die 2021-Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 45,2 Prozent. Die Wacker Neuson -Aktie stieg daraufhin um 0,99 Prozent auf 22,40 Euro.

Wie bereits seit Februar bekannt, stieg der Jahresumsatz 2021 um gut 15 Prozent auf 1,87 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte sogar mit 193 Millionen Euro auf das Zweieinhalbfache. Hierin enthalten ist ein positiver Einmaleffekt im vierten Quartal von 10,9 Millionen Euro aus dem vorfälligen Eingang von Forderungen, die zuvor wertberichtigt worden waren. Der Geschäftsbericht soll am 29. März folgen.

/ngu/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

