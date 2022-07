Schneider Electric-Akie springt hoch: Schneider Electric trifft auf starke Nachfrage

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte (Ebita) solle im laufenden Jahr nun aus eigener Kraft um 11 bis 15 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison bei Paris mit. Das organische Umsatzwachstum soll ebenfalls mit 9 bis 11 Prozent höher liegen als bislang. Bei beiden Finanzkennziffern liegen die neuen Werte an den Enden der Spanne um jeweils zwei Prozentpunkte höher als bislang. Das Management um Konzernchef Jean-Pascal Tricoire begründete die Entscheidung mit einer weiterhin starken Nachfrage.

Das erste Halbjahr hat Schneider Electric besser abgeschlossen als Analysten erwartet hatten. Trotz Lockdowns in China und dem angekündigten Verkauf des Russland-Geschäftes stieg der Umsatz im Jahresvergleich aus eigener Kraft um ein Zehntel auf rund 16 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebita) legte um fast 18 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Dabei profitierte das Unternehmen neben der hohen Nachfrage auch vom starken Dollar und Yuan, die aus den Verkäufen in vielen Ländern mehr Euro in die Kassen spülten.

Die Schneider Electric-Aktie verteuert sich an der EURONEXT in Paris zeitweise um 4,77 Prozent auf 132,54 Euro.

/ngu/mne/zb

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric S.A.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images