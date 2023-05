CTS Eventim-Aktie deutlich schwächer: Quartalsgewinn vervierfacht

Die wiedergewonnene Lust der Menschen auf Konzerte und Veranstaltungen gaben dem Ticketverkäufer und Veranstalter weiter Schub. Zum Jahresauftakt konnten die Münchener so ihren Gewinn unter dem Strich mehr als vervierfachen - der Wert stieg auf 43,7 Millionen Euro nach knapp 11 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das MDAX -Unternehmen am Mittwoch zur Vorlage der endgültigen Zahlen für das erste Quartal mitteilte. Damit setze CTS Eventim das zurückliegende Rekordjahr erfolgreich fort, sagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenburg. "Die Resultate zeigen, dass das Interesse an Live Entertainment ungebrochen ist."

Wie bereits bekannt, verkaufte CTS Eventim im vergangenen Jahresviertel fast 60 Prozent mehr Tickets. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum auf gut 366 Millionen Euro nach zuvor rund 139 Millionen Euro. Das Management bestätigte ferner die Prognose. Umsatz und Ergebniszahlen für 2023 sollen demnach in etwa auf dem Vorjahresniveau herauskommen. Die staatlichen Corona-Hilfen des Vergleichsjahres herausgerechnet, soll das Ergebnis deutlich steigen.

Baader Bank belässt CTS Eventim auf 'Add' - Ziel 67 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Volker Bosse attestierte dem Veranstaltungsvermarkter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen sehr starken Jahresauftakt. Die Aussagen zum weiteren Jahresverlauf klängen zuversichtlich, wenngleich es keinen konkreten Ausblick gebe.

Im XETRA-Handel fällt die CTS Eventim-Aktie zeitweise um 5,77 Prozent auf 61,25 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com