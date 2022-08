Meme-Stock hebt an der NYSE ab: AMC-Aktie kurzzeitig vom Handel ausgesetzt

Die Rally beim Kinobetreiber AMC geht weiter. Nachdem die Aktie bereits in der vergangenen Woche an der NYSE ein Plus von 52,3 Prozent verzeichnen konnte, legt das Papier am Montag zeitweise um 12,62 Prozent auf 24,89 US-Dollar zu. Zwischenzeitlich wurde die Meme-Aktie aufgrund hoher Volatilität vom Handel ausgesetzt.

AMC-Vorzugsaktie kommt

Zuletzt hatte AMC im Rahmen der Quartalszahlen zum zweiten Quartal 2022 angekündigt, seinen Aktionären eine Sonderdividende in Form von AMC Preferred Equity Units zu zahlen. Die AMC-Vorzüge sollen ab dem 22. August unter dem Börsenkürzel "APE" an der NYSE gehandelt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com