GameStop-Aktie, AMC-Aktie & Co.: Gibt es nun ein Comeback für Meme-Aktien?

• Meme-Aktien 2021 mit Kursturbulenzen• GameStop-, AMC-Aktien & Co. zuletzt mit starker Performance• Starten die Meme-Aktien nun wieder durch?

Die Kursturbulenzen von Meme-Aktien, wie GameStop und AMC Entertainment waren eines der dominierenden Themen am Aktienmarkt im vergangenen Jahr. Zahlreiche Nutzer hatten sich über das WallStreetBets-Forum auf Reddit zusammengetan, um in stark leerverkaufte Aktien, wie die des Viedeospielehändlers GameStop oder der Kinokette AMC, zu investieren und damit einen Short Squeeze zu erzwingen. Die Kleinanleger waren erfolgreich: Hedgefonds und andere Leerverkäufer wurden aus ihren Positionen getrieben und die Kurse der Aktien sprangen in die Höhe.

Comeback für Meme-Aktien?

Im August 2020 wurde die GameStop-Aktie noch zu etwa 5 US-Dollar gehandelt. Bis zum Ende des Jahres konnte sich der Preis bereits mehr als verdreifachen, bevor die GameStop-Aktie im Januar 2021 einen rasanten Kursanstieg verzeichnete und bei knapp 483 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichte. Auch die AMC-Aktie, die sich vor der WallStreetBets-Bewegung 2020 noch etwa zwischen 2 und 8 US-Dollar bewegte, stieg 2021 in ungeahnte Höhen und erreichte im vergangenen Sommer bei knapp 73 US-Dollar einen neuen Höchststand.

Von diesen Allzeithochs kamen die Meme-Aktien anschließend zwar wieder zurück, dennoch hielt sich die GameStop-Aktie weit über ihrem Niveau von vor der WallStreetBets-Bewegung, während die AMC-Aktie, die sich im Grunde schon seit 2017 auf dem absteigenden Ast befand, wieder zu einem Niveau von vor Jahren zurückfand.

Jetzt feiern Meme-Aktien, wie Seeking-Alpha berichtet, eine Art Comeback. Nun, da sich viele Aktienkurse trotz der weiterhin großen Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg wieder etwas erholt haben, würden einige Anleger versuchen ihr Geld in Meme-Aktien zu investieren, die positiv überraschen könnten.

GameStop-Aktie zuletzt gefragt

So konnte die GameStop-Aktie im letzten Monat an der NYSE um 47 Prozent zulegen und notiert derzeit bei 170,65 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 04.04.2022). Ein Katalysator für diese Entwicklung könnte laut Seeking Alpha der Kauf von GameStop-Aktien durch den Milliardär und Vorstandsvorsitzenden von GameStop, Ryan Cohan, gewesen sein. Cohan kaufte im März weitere 100.000 Aktien des Videospielehändlers und erhöhte seinen Anteil damit auf 11,9 Prozent.

Daneben verkündete das Unternehmen erst kürzlich, dass es sich auf der Hauptversammlung die Zustimmung seiner Aktionäre zu einem Aktiensplit holen wolle, um die GameStop-Aktie wieder besser handelbar und damit für Kleinanleger interessanter zu machen.

Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2021, das am 29. Januar 2022 endete, fielen bei GameStop derweil gemischt aus. Während der Videospielehändler seinen Umsatz in Q4 auf 2,25 Milliarden US-Dollar und im Gesamtjahr um rund 18 Prozent auf 6,01 Milliarden US-Dollar steigern konnte, rutschte GameStop tiefer in die roten Zahlen. Im letzten Jahresviertel verbuchte das Unternehmen ein Minus von 147,5 Millionen US-Dollar, nach einem Gewinn von 80,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, während im Gesamtjahr ein Verlust von 381,3 Millionen US-Dollar zu Buche schlug, nach minus 215,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Auch AMC-Aktien & Co. ziehen an

Daneben habe AMC Entertainment-CEO Adam Aron angekündigt, dass die Kinokette nach weiteren "transformatorischen" Deals streben werde, bei denen sie "nach den Sternen greifen und faszinierende Investitionen mit potenziell attraktiven Renditen erzielen kann", berichtet Seeking-Alpha. Die AMC-Aktie konnte in den letzten vier Wochen an der NYSE ein Plus von rund 32 Prozent erzielen und kostet derzeit 23,31 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 04.04.2022).

Auch die Aktien von Bed Bath & Beyond, die sich der aktivistische Investor Ryan Cohen inzwischen als neues Ziel ausgesucht hat, konnten im letzten Monat an der NASDAQ um rund 36 Prozent zulegen und notieren zuletzt bei 22,82 US-Dollar. Für die Hycroft Mining-Aktie ging es an der der NASDAQ derweil um mehr als 640 Prozent auf zuletzt 2,25 US-Dollar nach oben. Die Kinokette AMC hatte im März verkündet, eine Beteiligung von 22 Prozent an dem US-Unternehmen, das eine Gold- und Silbermine in Nevada führt, gekauft zu haben. Von dieser Investition verspricht sich AMC große Gewinne.

Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt und womöglich gar neue Höchststände erreicht werden können oder die Papiere einen Absturz erleiden, bleibt bei den häufig sehr volatilen Meme-Aktien jedoch schwer vorherzusagen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMC Entertainment Holdings Inc (A) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AMC Entertainment Holdings Inc (A) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AMC Entertainment Holdings Inc (A)

Bildquellen: JIM WATSON/AFP via Getty Images, Elnur / Shutterstock.com