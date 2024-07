Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 151,60 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 151,60 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,95 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.558 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 176,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 13,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 186,00 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

