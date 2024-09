Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 176,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Merck legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 176,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 176,55 EUR. Bei 175,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.561 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 0,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 23,74 Prozent sinken.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 185,67 EUR aus.

Merck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,62 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Merck-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt an