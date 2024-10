Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 157,90 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 157,90 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 158,20 EUR. Bei 157,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.520 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,10 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,95 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 189,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen. Am 13.11.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

