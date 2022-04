Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Merck befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 188,55 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 187,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 189,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 62.549 Stück.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.05.2021 Kursverluste bis auf 134,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 28,67 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 212,00 EUR.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,60 Milliarden EUR – eine Minderung von 11,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,21 Milliarden EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Merck am 12.05.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 18.05.2023 dürfte Merck die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

