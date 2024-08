Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag gefragt

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 165,95 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 165,95 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,20 EUR an. Mit einem Wert von 163,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.202 Merck-Aktien.

Bei 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 23,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 185,67 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Buy von UBS AG für Merck-Aktie

Merck-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Merck-Aktie mit Kaufen