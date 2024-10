Merck Aktie News: Merck am Mittag gefragt

So bewegt sich Merck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 155,10 EUR.

Um 11:45 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 155,10 EUR nach oben. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 156,00 EUR zu. Bei 154,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 20.704 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Mit einem Zuwachs von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 189,14 EUR.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

