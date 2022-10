Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag tiefer

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 161,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 160,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,15 EUR. Zuletzt wechselten 34.185 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 30,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 5,39 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 213,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2022. In Sachen EPS wurden 2,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.568,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.870,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2022 10,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Merck-Aktie fällt zurück: Merck will ab 2023 möglicherweise wieder zukaufen

Merck-Aktie dennoch schwächer: Merck KGaA schließt Kooperationsvereinbarung mit Lizenzierungsoption mit Nervanio

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA