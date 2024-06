Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag auf rotes Terrain

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 171,20 EUR nach.

Die Merck-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 171,20 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 170,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.980 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 176,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 27,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 189,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

