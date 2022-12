Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Abschlägen

Die Merck-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 179,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 311.191 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 22,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 211,78 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 10,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

