Merck Aktie News: Merck am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 183,85 EUR nach oben. Bei 184,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.278 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Gewinne von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,08 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 215,83 EUR.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,24 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.198,00 EUR im Vergleich zu 4.870,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,46 EUR fest.

