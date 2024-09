Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 165,65 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 165,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 163,95 EUR. Bei 166,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 72.089 Aktien.

Am 30.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,93 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 186,50 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,62 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 14.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck und Siemens vertiefen Partnerschaft im Smart Manufacturing - Aktien in Rot

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer