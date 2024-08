Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 171,00 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 171,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 171,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.037 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 185,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 01.08.2024 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

