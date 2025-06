Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 112,10 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 112,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,70 EUR. Bisher wurden heute 13.825 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Gewinne von 57,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,10 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 3,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,86 EUR an.

Am 13.05.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

