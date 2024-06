Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 154,15 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 154,15 EUR abwärts. Die Merck-Aktie sank bis auf 153,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98.106 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 12,54 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 186,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

