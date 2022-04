Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 176,00 EUR zu. Bei 176,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.180 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,97 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,86 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,00 EUR.

Am 03.03.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.213,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.598,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Merck am 12.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Merck rechnen Experten am 18.05.2023.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

