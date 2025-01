Merck Aktie News: Merck am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 149,85 EUR ab.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 149,85 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,65 EUR aus. Bei 151,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.746 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 18,12 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je Merck-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00 EUR an.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,75 EUR fest.

