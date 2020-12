Merkel plant Videokonferenz mit BioNTech

Aktien in diesem Artikel BioNTech 93,20 EUR

3,09% Charts

News

Analysen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Donnerstag ein Gespräch mit führenden Vertretern des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech führen. Das kündigte Regierungssprecher Stefen Seibert in Berlin an. Zu der Videokonferenz am Nachmittag sollen nach seinen Angaben auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) zugeschaltet werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 07:25 ET (12:25 GMT)