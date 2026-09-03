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Goldman Sachs Group Inc.

BioNTech (ADRs) Buy

13:51 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 128 auf 127 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Asad Haider schaute am Freitag voraus auf die für den Antikörperspezialisten wichtigsten Ereignisse bis Jahresende. Als nächstes im Fokus stehe die Weltlungenkrebskonferenz (WCLC). Die Mainzer präsentierten hier Daten zu besonders weit erprobten Kombinationen mehrerer neuartiger Wirkstoffe. Solche Novel-Novel-Kombinationen dürften in der Therapie vieler fortgeschrittener Erkrankungen zu einem Paradigmenwechsel führen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 127,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 102,88		 Abst. Kursziel*:
23,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 102,75		 Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
Analyst Name:
Asad Haider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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