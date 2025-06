Merz trifft Trump im Weißen Haus

BERLIN (dpa-AFX) - Bei seinem Antrittsbesuch in Washington trifft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag (17.30 Uhr MESZ) US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressebegegnung im Oval Office (geplant für ca. 19.30 Uhr MESZ), dem Büro des Präsidenten. Dort war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu Eklats gekommen.

Im Mittelpunkt des Treffens werden die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs, die Reaktion der Nato auf die wachsenden Bedrohungen von außen und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits klargemacht, dass er nicht als "Bittsteller" nach Washington reist und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten wird.

Der Kanzler ist Trump erst einmal vor vielen Jahren flüchtig in New York begegnet. Seit seinem Amtsantritt vor vier Wochen hat er aber mehrfach mit ihm telefoniert - zu zweit und in größerer Runde mit mehreren anderen europäischen Staats- und Regierungschefs zum Ukraine-Krieg. Die beiden sprechen sich inzwischen mit Vornamen an und sind regelmäßig per SMS in Kontakt.

Der Kanzler wird nur etwa 17 Stunden in der US-Hauptstadt sein und will auch das Kapitol besuchen, den Sitz der beiden Parlamentskammern. Im Juni werden Merz und Trump sich noch zweimal wiedersehen: Beim G7-Gipfel Mitte Juni in Kanada und beim Nato-Gipfel Ende des Monats im niederländischen Den Haag./mfi/DP/stw