Meyer Burger Aktie News: SPI Aktie Meyer Burger verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,586 CHF. Bei 0,574 CHF markierte die Meyer Burger-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,595 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.575.607 Meyer Burger-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,709 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,290 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 0,293 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 100,178 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Meyer Burger wird am 23.03.2023 gerechnet. Am 21.03.2024 wird Meyer Burger schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

