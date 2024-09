Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Micron Technology am Donnerstagnachmittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 16,5 Prozent auf 111,58 USD zu.

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 16,5 Prozent im Plus bei 111,58 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,80 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 113,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.793.528 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 157,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,79 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2023 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,528 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,00 USD je Micron Technology-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 25.09.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 106,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.12.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Micron Technology-Aktie.

