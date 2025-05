Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.449,84 +0,4% +10,9%

Stoxx-50 4.574,61 +0,5% +5,7%

DAX 24.041,07 +0,4% +20,2%

CAC 7.920,08 +0,5% +6,8%

Nikkei-225 37.529,49 +0,1% -6,0%

Hang-Seng-Index 23.681,48 +1,4% +16,3%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,04 62,7 -1,1% -0,66 -13,2%

Brent/ICE 65,42 65,48 -0,1% -0,06 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3237,09 3226,10 +0,3% 10,98 +22,9%

Silber 28,90 28,79 +0,4% 0,11 +3,1%

Platin 901,00 892,06 +1,0% 8,94 +1,9%

Kupfer 4,63 4,63 0% 0,00 +14,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise werden von der Befürchtung eines Überangebots gebremst. Marktteilnehmer verweisen auf die Friedensverhandlungen im Ukrainekrieg und die Atomgespräche mit dem Iran. Auch der Verlust des Triple-A-Ratings der USA belaste den Ölmarkt weiter, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die sich verschlechternde Haushaltslage der USA dürfte am Dienstag die Kauflaune an der Wall Street weiter dämpfen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung an. Am Montag hatten die US-Börsen relativ gelassen auf den Verlust des letzten Triple-A-Ratings der USA reagiert und waren behauptet aus dem Handel gegangen. Inzwischen dominiert aber wieder mehr Vorsicht, wie Händler sagen. Wichtige Konjunkturdaten sind zwar nicht angekündigt, dafür stehen aber Auftritte von Vertretern der US-Notenbank auf der Agenda, die Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der nächsten Zeit geben könnten.

Unternehmensseitig hat die Baumarktkette Home Depot Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die nicht in allen Punkten überzeugten. Der Umsatz stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr stärker als angenommen, doch ging der Gewinn überraschend deutlich zurück. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel gleichwohl um 2,2 Prozent zu. Analysten hätten angesichts der schlechteren Verbraucherstimmung und des ungünstigen Wetters mit einem schwächeren Abschneiden gerechnet, heißt es aus dem Handel.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmenstermine stehen im weiteren Tagesverlauf an:

14:30 DE/SAP SE, Kundenveranstaltung Sapphire, Keynote CEO Klein (17:00 Analysten- und Pressekonferenz)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

PROGNOSE: -16,0

zuvor: -16,7

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - An den europäischen Börsen sind die Anleger auch am Dienstag in Kauflaune. Der DAX steigt erstmals über die Schwelle von 24.000 Punkten. Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin brachte keine konkreten Fortschritte. Trump kündigte an, dass die Ukraine und Russland "sofort" mit Waffenstillstandsverhandlungen beginnen würden. Am Nachmittag beginnt das Treffen der G7-Finanzminister und der Zentralbank-Gouverneure, das bis zum 22. Mai dauert. Nachdem die Berichtssaison ihren Höhepunkt hinter sich hat, liefern Analystenkommentare vermehrt die Impulse. Allianz notieren 1 Prozent im Minus, nachdem die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf Neutral nach Buy abgestuft und das Ziel auf 374 Euro gesenkt haben. Gleich eine Serie von positiven Kommentaren gab es bei Schott Pharma am Vortag (+8%), heute hoben dann die Analysten der UBS nochmals das Kursziel an. Anleger kaufen weiter Rüstungwerte, auch wenn die Erwartungen inzwischen schon recht hoch sind. Rheinmetall notierten mit 1.796 Euro auf Rekordhoch, einige Kursziele liegen bereits oberhalb von 2.000 Euro. Aber auch Hensoldt oder Renk notieren deutlicher im Plus. SFC Energy (-10%) hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Vodafone notieren an der Londoner Börse 0,4 Prozent im Plus. Stützend wirken die Cashflow-Aussagen des Telekomkonzerns. Auch will Vodafone im Jahresverlauf in Deutschland wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Nach uneinheitlichen Erstquartalszahlen geben Swiss Life 0,1 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo., 9:39 % YTD

EUR/USD 1,1250 +0,1% 1,1244 1,1240 +8,6%

EUR/JPY 162,54 -0,2% 162,88 162,60 +0,0%

EUR/CHF 0,9377 -0,1% 0,9382 0,9364 +0,4%

EUR/GBP 0,8416 +0,0% 0,8416 0,8408 +1,8%

USD/JPY 144,48 -0,3% 144,87 144,67 -7,9%

GBP/USD 1,3367 +0,1% 1,3359 1,3368 +6,7%

USD/CNY 7,2019 +0,0% 7,1990 7,1949 -0,1%

USD/CNH 7,2203 +0,1% 7,2144 7,2121 -1,6%

AUS/USD 0,6415 -0,7% 0,6458 0,6427 +4,4%

Bitcoin/USD 105.000,10 -0,5% 105.499,95 102.979,00 +13,1%

Der US-Dollar gibt am Dienstag erneut nach, der Dollar-Index büßt weitere 0,2 Prozent ein. Nach Einschätzung von Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote sind Anleger angesichts der sich verschlechternden US-Haushaltslage und der Unsicherheit über die US-Zölle weiterhin vorsichtig gegenüber dem Greenback.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Am Tag der Zinssenkungen ist an den ostasiatischen und australischen Börsen leichter Konjunkturoptimismus aufgekeimt. Große Kauflaune ließ sich aber nicht beobachten. Die chinesische Notenbank hatte ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte erstmals in diesem Jahr gesenkt. Ebenfalls am Berichtstag kündigten die vier größten staatlichen Banken Chinas an, ihre Einlagenzinsen um bis zu 25 Basispunkte zu senken. Auch die australische Notenbank hatte ihren Leitzins reduziert - wie erwartet um 25 Basispunkte. In China stieg der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent, im späten Geschäft ging der HSI in Hongkong um 1,5 Prozent höher um - auch beflügelt vom CATL-Börsengang. In Japan zog der Nikkei-225 um 0,1 Prozent an. Angeführt wurden die Gewinner von Elektronik- und Finanzwerten. Gestiegene Wechselkurse des Yen bremsten den japanischen Aktienmarkt aus. In Südkorea überwog die Enttäuschung über die Konjunkturstimuli in China - der Kospi schloss knapp im Minus. Der australische ASX-200 kletterte indes um 0,6 Prozent. Laut Citi zeigte sich die Zentralbank taubenhafter als gedacht. Der australische Dollar gab passend dazu nach. In Hongkong stiegen die Aktien von Contemporary Amperex Technology (CATL) - größter chinesischer Hersteller von Lithium-Ionen-Akkumulatoren und weltgrößter Anbieter von Batterien für Elektroautos - bei ihrem Börsendebüt um 16,1 Prozent über den Ausgabepreis. Alibaba (+2,4%) zeigten sich unbelastet von einem Bericht, wonach die Partnerschaft mit Apple zur Unterstützung von KI-Funktionen auf dem iPhone in China unter US-Prüfung steht.

+++++ CREDIT +++++

Wieder auf leichten Einengungskurs sind am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen gegangen. Für Entspannung sorgt, dass die US-Börsen am Vorabend den Verlust des letzten "Triple A"-Ratings der USA eher gelassen gesehen hatten. Wie an den Aktienmärkten zieht daher auch am Kreditmarkt die Risk-On-Laune wieder leicht an. Im Fokus stehen nun einige Reden von US-Notenbank-Mitglieder am Nachmittag.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MERCK

kooperiert bei der Entwicklung einer Plattform für mikrophysiologische Systeme (MPS) - auch bekannt als "Organ-on-a-Chip"-Systeme - mit Imec, einem Forschungs- und Innovationszentrum für Nanoelektronik und digitale Technologien.

HEIDELBERGER DRUCK

hat auf der Branchenmesse China Print vor allem dank der Nachfrage im Verpackungsdruck mehr Aufträge eingeheimst als erwartet. Der Konzern hat auf der Messe, die vom 15. bis 19. Mai in Peking stattfand, knapp 350 Druckwerke verkauft.

MUTARES

Die Aktionäre von Mutares müssen sich für das abgelaufene Geschäftsjahr mit weniger Dividende zufriedengeben. Die Dividende soll 2,00 Euro je Aktie betragen, nach 2,25 Euro im Vorjahr. Dieser Dividendenbetrag entspreche der in der Dividendenpolitik des Konzerns festgelegten Mindestdividende.

ABN AMRO

Die niederländische Regierung hat ihre Beteiligung an der Bank ABN Amro auf unter ein Drittel gesenkt. Die Stiftung NLFI, die für den Staat Beteiligungen an Finanzinstituten verwaltet, hat ihre Beteiligung von zuletzt 40,5 Prozent auf unter 33 Prozent reduziert.

CATL

hat ein erfolgreiches Zweitlisting-Debüt in Hongkong geschafft. Die Aktie des Konzerns, der bereits in Shenzhen gelistet ist, stieg im Handelsverlauf um bis zu 18 Prozent. Es ist das bislang größte Börsendebüt des Jahres mit einem Bruttoerlös von knapp 4,6 Milliarden US-Dollar.

HARLEY DAVIDSON

Chairman und -CEO Jochen Zeitz hat seine Position im Board des Motorradherstellers ganz knapp behauptet. Der deutsche Manager bekam nach einem vom aktivistischen Investor H Partners angezettelten Proxy-Fight 51 Prozent der Stimmen.

HONDA

