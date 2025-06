und Toyota Motor haben einen weiteren Schritt für die Fusion des Lkw-Geschäfts in Japan unternommen. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, wurde eine endgültige Vereinbarung für den Zusammenschluss ihrer japanischen Tochterunternehmen Mitsubishi Fuso und Hino unterzeichnet. Daimler Truck und Toyota wollen mit jeweils 25 Prozent an der börsennotierten Holdinggesellschaft beteiligt sein. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Holding soll im April 2026 sein.

Wer­bung Wer­bung

BARCLAYS

will mehr als 200 Stellen in seiner Investmentbank streichen und damit die Kosten drücken. Wie Financial News unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, bereitet die britische Bank einen Personalabbau von rund 3 Prozent vor, der die Bereiche Dealmaking, Handel und Research betreffen dürfte. Von den Kürzungen würden vor allem Führungskräfte betroffen sein, so die Person.

KERING

baut ihr High-End-Brillenportfolio mit der Übernahme des italienischen Unternehmens Lenti weiter aus. Lenti gehört seit 1996 zur Safilo-Gruppe und ist auf die Formgebung und Oberflächenbehandlung von Sonnenschutzgläsern für Brillen, Visiere und andere Schutzkomponenten für die Beleuchtungs-, Automobil- und Motorradindustrie spezialisiert. Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, bietet der Zukauf die Möglichkeit, eigene Kapazitäten für die Entwicklung von Sonnenbrillengläsern "Made in Italy" aufzubauen.

RYANAIR

hat 30 Ersatztriebwerke des Typs neuen Leap 1B im Wert von 500 Millionen US-Dollar bei CFM International bestellt. Die irische Billigfluggesellschaft teilte am Dienstag mit, dass die Triebwerke in den nächsten zwei Jahren geliefert werden und ihre Flotte von 210 Boeing-737-Gamechanger-Flugzeugen sowie die B737 MAX-10-Flugzeuge unterstützen sollen, die ebenfalls 2027 ausgeliefert werden sollen.

Wer­bung Wer­bung

HUAWEI

Der Gründer von Huawei Technologies hat Bedenken, das Unternehmen könnte aufgrund der US-Exportbeschränkungen für fortschrittliche Halbleiter unter Druck geraten, relativiert. Die Chips von Huawei seien immer noch eine Generation hinter denen der US-Konkurrenten zurück, sagte Ren Zhengfei in einem Interview mit dem chinesischen Regierungsorgan The People's Daily.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2025 06:44 ET (10:44 GMT)