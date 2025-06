Pharma mit einem Plus von fast 17 Prozent heraus. Treiber war eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Vermarktung von Sumitomos kanadischem Portfolio mit Knight Therapeutics. Unter den Einzeltiteln in Sydney fanden Aktien aus dem Rohstoffsegment unter den Verlierern, möglicherweise weil China wieder mehr Seltene Erden anbietet. South32, BHP, Rio Tinto und Fortescue gaben zwischen 1,6 und 3,4 Prozent ab.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen ziehen am Donnerstag etwas an. Zwar ist die Ausweitung noch gering. "Die Risiken liegen aber auf der Hand", so ein Händler. "Positive News kommen nicht mehr in den Preisen an", sagt er: So kann die unerwartet niedrige US-Inflation die Stimmung nicht mehr stützen, obwohl die Zinssenkungsfantasie von den Daten deutlich gestärkt wurde. Zudem belasteten der Zollstreit und die Spannungen im Nahen Osten die Stimmung. Am Nachmittag werden neue US-Daten zur Erzeugerpreisentwicklung und zum Arbeitsmarkt veröffentlicht.

AIRBUS

rechnet langfristig mit einem jährlichen Wachstum des weltweiten Passagieraufkommens im Flugverkehr von 3,6 Prozent. Die Zuwächse seien vor allem bei Inlandsflügen in Indien und in ganz Asien zu erwarten, teilte der Flugzeughersteller mit.

DEUTSCHE BANK

Die Erträge in der Investmentbanking-Sparte der Deutschen Bank dürften im zweiten Quartal in etwa auf Vorjahresniveau liegen. Ein schwächeres Emissions- und Beratungsgeschäft (O&A) dürfte dabei von einem besseren Geschäft mit festverzinslichen Produkten und Währungen (FIC) ausgeglichen werden, sagte Vorstandschef Christian Sewing bei der European Financials Conference von Goldman Sachs. Er erwartet im Bereich FIC für das zweite Quartal einen Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

RWE

Zur Finanzierung seines laufenden Investitionsprogramms hat der Energiekonzern RWE erstmals sei zehn Jahren wieder eine Hybridanleihe am Finanzmarkt platziert. Die zwei Tranchen von jeweils 500 Millionen Euro trafen auf großes Interesse: Das Angebotsvolumen war mehr als zehnfach überzeichnet, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Die Anleihen haben Laufzeiten von 30 Jahren mit ersten Rückzahlungsoptionen nach 5,25 und 8 Jahren.

BIONTECH

verstärkt sich im Bereich der mRNA-basierten Krebsimmuntherapie mit einem Zukauf in Deutschland. Wie das Mainzer Biotech-Unternehmen mitteilte, übernimmt es die Tübinger Curevac. Die implizite Bewertung von Curevac in dem Deal liegt bei 1,25 Milliarden US-Dollar.

BRAINLAB

will in Frankfurt noch vor der Sommerpause an die Börse gehen. Angestrebt wird in den kommenden Wochen eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, wie das Unternehmen in München mitteilte. Mit neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung will Brainlab bis zu 200 Millionen Euro erlösen.

SCHAEFFLER

will seine Fertigung weiter digitalisieren und bedient sich dazu einer Plattform des US-Unternehmens Nvidia. Eine Kooperationsvereinbarung für die Entwicklung eines Industriellen Metaverse wurde jetzt geschlossen, wie beide Seiten mitteilten. Ziel sei es, mit Nvidia Omniverse sämtliche Elemente der Produktion in Form von digitalen Zwillingen abzubilden. KI-gestützt lassen sich dann etwa Prozesse und Produktionsabläufen simulieren.

BOEING/AIR INDIA

Eine Boeing 787-8 Dreamliner der Air India mit 242 Menschen an Bord ist in der Nähe eines Flughafens in der westindischen Stadt Ahmedabad kurz nach dem Start abgestürzt, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Wie Air India auf ihrem offiziellen X-Account mitteilte, waren unter den Passagieren und Crew 169 indischer Nationalität, 53 britischer, 1 kanadischer und 7 portugiesischer.

CREDIT AGRICOLE

erwirbt das französische Unternehmen Petit-fils, einen Anbieter von häuslichen Altenpflege- und Betreuungsdiensten. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Verkäufer Clariane, für einen implizierten Eigenkapitalwert (equity value) von 255 Millionen Euro, sei unterzeichnet worden, teilte Credit Agricole mit

GSK

hat seinen Shigella-Impfstoffkandidaten altSonflex1-2-3 an das indische Unternehmen Bharat Biotech International (BBIL) auslizenziert. Die Vereinbarung soll den Weg für die Entwicklung und spätere Verteilung des Impfstoffs in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ebnen, wie das britische Pharmaunternehmen mitteilte.

RECKITT BENCKISER

befindet sich einem Medienbericht zufolge in Exklusivgesprächen mit der Private-Equity-Gesellschaft Advent International über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Essential Home. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf namentlich nicht genannte Informanten.

