hat einen Auftrag im Bereich Hybridfahrzeuge von einem führenden chinesischen Hersteller erhalten. Der Auftrag mit einem Gesamtwert im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich umfasst elektronische Drosselklappen und Differenzdruckventile, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Produktion soll Anfang 2026 im Pierburg-Werk in Kunshan aufgenommen werden. Der Auftrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Den Namen des Kunden nannte Rheinmetall nicht.

BRAINLAB

hat die Preisspanne für seinen Börsengang auf 80 bis 100 Euro je Aktie festgelegt. Bei einer Platzierung aller Aktien würde die Marktkapitalisierung zwischen 1,67 Milliarden und 2,09 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Der erste Handelstag der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist den weiteren Angaben wie geplant voraussichtlich der 3. Juli 2025.

PROCREDIT

Die Bafin hat bei der Procredit Holding nun final zusätzliche Eigenmittelanforderungen sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation angeordnet. Eine im Jahr 2024 durchgeführte Sonderprüfung hatte nach Angaben der Behörde ergeben, dass die Prozesse und die Methodik zur Ermittlung der Risikovorsorge gemäß IFRS 9 nicht den Vorgaben des Kreditwesengesetzes entsprechen.

HOCHTIEF

bekommt mit Christa Andresky zum 1. Juli eine neue Finanzvorständin. CFO Peter Sassenfeld gehe in den Ruhestand und werde seine langjährige Tätigkeit im Konzern zum 30. Juni 2025 beenden, teilte der Konzern mit.

ALIBABA

baut seine Organisationsstruktur um. Wie der chinesische Online-Händler mitteilte, integriert er sein Geschäft mit Essenslieferungen namens "Ele.me" und sein Online-Reisegeschäft "Fliggy" in seine Kernsparte E-Commerce. Es ist auch eine Reaktion auf den sich intensivierenden Wettbewerb in China.

ENI

verkauft eine 20-prozentige Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien, Plenitude, an Ares Management Alternative Credit Funds für rund 2 Milliarden Euro. Der italienische Energiekonzern hatte bereits im vergangenen Monat erklärt, sich mit Ares Alternative Credit Management in exklusiven Gesprächen über die Beteiligung zu befinden.

FISERV

Viele der Banken, die mit dem Vorstoß der Kryptowährungen in den Finanzsektor nicht Schritt halten können, werden bald einen Zugang zur sich schnell entwickelnden Welt der Stablecoins erhalten. Der Finanztechnologiekonzern Fiserv plant die Einführung eines Stablecoins und einer Plattform, die von seinen Kunden, zu denen etwa 3.000 regionale und kommunale Banken gehören, genutzt werden könnte, sagten Führungskräfte dem Wall Street Journal.

NOVO NORDISK

soll in einer Frühstudie mit ihrem neuen Abnahmemedikament bei den teilnehmenden Patienten einen höheren Gewichtsverlust erreicht haben als mit derzeitigen Blockbuster-Medikament Wegovy. Das als Amycretin bekannte Medikament soll den Patienten geholfen haben, mehr als 24 Prozent ihres Gewichts zu verlieren, im Vergleich zu durchschnittlich etwa 17 Prozent bei der Wegovy-Behandlung.

PROSUS

hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 dank eines beschleunigten Wachstums und einer guten Entwicklung in seinen E-Commerce-Geschäften ein Umsatzplus verzeichnet. Allerdings hatten Analysten etwas mehr erwartet. Der Umsatz für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr kletterte auf 6,2 Milliarden US-Dollar von 5,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten dem Konzern einen Umsatz von 6,39 Milliarden Dollar zugetraut.

STELLANTIS

Der neue Stellantis-CEO Antonio Filosa wird auch weiterhin das wichtige Nordamerika-Geschäft des Mehrmarkenkonzerns leiten. Filosa behält seine Rolle als Head of North America and American Brands, wie das Unternehmen am ersten Tag des Managers als CEO mitteilte. Finanzvorstand Doug Ostermann übernehme zusätzlich die Verantwortung für Fusionen und Übernahmen sowie Joint Ventures.

