Milliarden-Übernahme

United Rentals, eines der größten Vermietungsunternehmen der Welt, übernimmt seinen kleineren Konkurrenten H&E Equipment Services. Anleger feiern den Deal.

• Strategie: Ausbau des Kerngeschäfts

• Analyst zuversichtlich

United Rentals und H&E Equipment Services haben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt gegeben, "nach der United Rentals H&E für 92 US-Dollar pro Aktie in bar übernehmen wird", heißt es in der Pressemitteilung von United Rentals. Dies entspricht einem Aufschlag von mehr als 100 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie am Montag und einem Gesamtunternehmenswert von etwa 4,8 Milliarden US-Dollar (einschließlich ca. 1,4 Milliarden US-Dollar Nettoschulden).

Ausbau des Kerngeschäfts

Wie United Rentals berichtet, stehe die Transaktion "im Einklang mit der Strategie von United Rentals, das Kerngeschäft auszubauen". Die bisherigen Kunden von H&E sollen "von einem zentralen Zugang zu den speziellen Mietangeboten von United Rentals in den Bereichen Fluid Solutions, Matting Solutions, Onsite Services, Portable Storage & Modular Space, Power & HVAC, Tool Solutions und Trench Safety profitieren."

Der Zusammenschluss werde die Kapazitäten des Unternehmens in wichtigen US-Regionen erhöhen und der "Fuhrpark von H&E, die erfahrenen Mitarbeiter und der Kundenservice mit Niederlassungen in über 30 strategischen US-Bundesstaaten" ergänzen laut United Rentals das bestehende Netzwerk des Unternehmens.

Die Mietflotte von United Rentals werde durch die Übernahme "um fast 64.000 Einheiten mit einem Anschaffungswert von über 2,9 Milliarden US-Dollar und einem Durchschnittsalter von weniger als 41 Monaten sowie um rund 230 Millionen US-Dollar an nicht vermieteten Fahrzeugen erweitert."

Analyst zuversichtlich

"Wir sehen für United Rentals eine bedeutende Cross-Selling-Möglichkeit, indem es sein Spezialvermietungsgeschäft mit dem Portfolio von H&E im Bereich der allgemeinen Vermietung von Ausrüstungen kombiniert", zitiert Reuters Jonathan Sakraida, Analyst bei CFRA Research.

Die Übernahme würde United Rentals dabei helfen, von der Umstrukturierung in den USA und dem Bau von Infrastrukturen zu profitieren, die bis 2025 anhalten werden, erklärte Sakraida laut Reuters.

Auch Anleger feiern den Deal: Die United Rentals-Aktie legt an der NYSE zeitweise um 3,82 Prozent auf 715,45 US-Dollar zu, während die H&E Equipment Services-Aktie an der NASDAQ ein Plus von 105,33 Prozent auf 90,22 US-Dollar verzeichnet.

