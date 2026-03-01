DAX23.424 -1,6%Est505.666 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.436 -1,4%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl90,55 +7,4%Gold5.093 +0,2%
Ministerpräsident Woidke kritisiert 'Abzocke' an Tankstellen

06.03.26 15:10 Uhr

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kritisiert den Preisanstieg bei Sprit an den Tankstellen als Abzocke und dringt auf ein Eingreifen der Bundesregierung.

"Kein Mensch versteht, warum die Preise in Deutschland für den gleichen Sprit um 60 Cent höher sind als in Polen. Und das, obwohl beide Länder benachbarte EU-Staaten sind", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung müsse endlich tätig werden und diesen "unhaltbaren Missstand" beheben: "Die Preistreiberei an den Tankstellen ist reine Abzocke."

Seit Beginn des Iran-Krieges ist der Spritpreis stark gestiegen. In Polen ist er aber deutlich niedriger als in Deutschland. Deshalb fahren derzeit viele Menschen aus der brandenburgischen Grenzregion zum Tanken ins Nachbarland.

Das Bundeskartellamt prüft die aktuelle Preisentwicklung. "Sollten sich Hinweise auf kartellrechtswidriges Verhalten der Mineralölkonzerne zeigen, würden wir konsequent dagegen vorgehen", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag./mow/DP/nas