NASDAQ-Wert Tesla-Aktie unter Druck: Wasserverband bemängelt Grundwasser-Kontrolle bei Tesla in Grünheide

GO

Neues Jahr, neues Glück? Was Sie von den Märkten 2023 erwarten dürfen, verraten Ihnen drei renommierte Experten im Online-Seminar heute Abend!

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen in Rot -- DAX leichter -- RWE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Gewinnprognosen übertroffen -- Boeing, Tesla, Microsoft, Fresenius, ASML, AIXTRON im Fokus

RTL: Zeitschriftenredakteure protestieren gegen möglichen Verkauf von Zeitschriftentiteln. Jungheinrich verstärkt sich in den USA im Bereich Lagerautomatisierung. Gericht lehnt Aussetzung des Wirecard-Prozess ab. Durchsuchung der deutschen Niederlassung von BNP Paribas in Frankfurt. Frühere Swedbank-Chefin in allen Anklagepunkten freigesprochen. easyJet bei Jahresgewinn auf Kurs.